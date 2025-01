Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva

Preta Gil falou pela primeira vez após a cirurgia para retirada de tumores, em suas redes sociais. Ela publicou na segunda, 27, um vídeo em que desabafa e diz que colocou uma bolsa de colostomia que será definitiva. "Precisei ficar afastada das redes para me concentrar totalmente na minha reabilitação", começou ela. Preta está internada no hospital Sírio Libanês desde a cirurgia que realizou em dezembro para a retirada de tumores, que durou cerca de 20 horas.

A filha de Gilberto Gil explicou que o procedimento foi mais complexo do que imaginava. "Está sendo um desafio muito maior, diário. Precisei ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa", disse.

A perspectiva, segundo ela, é positiva: "Os exames de sangue, todos os parâmetros, tudo só melhora". Ela também agradeceu às enfermeiras e à equipe médica pela ajuda.

A cantora já havia colocado uma bolsa de colostomia provisoriamente. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal. Desta vez, Preta ficará com a bolsa de colostomia de maneira definitiva.

Entenda o caso

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.