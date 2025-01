Sem truques e exageros: realismo é a chave de 'Agente Noturno', diz criador

"Agente Noturno" estreou em 2023 e rapidamente se consolidou como um dos maiores sucessos da Netflix. Criada por Shawn Ryan e baseada no romance homônimo de Matthew Quirk, a produção se tornou a 6ª série em inglês mais assistida da história da plataforma.

Agora, com a segunda temporada, promete repetir o sucesso, mantendo como diferencial o realismo. Em entrevista para Splash, Ryan conta que o segredo para atrair o público foi equilibrar uma premissa grandiosa com uma execução fundamentada.

Nós nos esforçamos muito para ser realistas e fundamentados. Eu diria que nossa premissa é grandiosa, mas nossa execução é realista. Haverá um retorno das histórias que não dependem tanto dos mundos de CGI —sendo muito imaginativos e, muitas vezes, bons e divertidos— para histórias que realmente fazem o público sentir que aquelas pessoas estão ali na rua, fazendo aquilo de verdade. Shawn Ryan

Para ele, o compromisso com a verossimilhança foi o guia em todas as etapas da produção, especialmente nas gravações de Nova York. "Como essa cena realmente aconteceria? Como isso soa real e não parece que estamos exagerando nas coisas só por entretenimento?"

O protagonista Gabriel Basso também abraçou a busca pelo realismo, insistindo em fazer a maioria de suas cenas de ação. O dublê, Josiah Nolan fez apenas "dois ou três momentos na temporada inteira". "Não me deixaram fazer, incluindo pular de um telhado na Tailândia e rastejar na parte externa de um prédio em Nova York", diz o ator.

Basso enfatizou a importância de sua participação direta nas sequências de luta para garantir a imersão do público. "Falar sobre fazer as próprias acrobacias é interpretado como 'quero dizer que faço minhas próprias acrobacias', mas essa realmente não é a motivação. Tudo vem de um lugar de imersão. Se você corta de um ângulo onde pode ver meu rosto, e depois a luta começa e corta para trás de mim, como público, você imediatamente se sente desconectado da tensão que estava se construindo. Se não faço a cena, sinto que estou tirando algo do público."

Embora tenha sido impedido de realizar todas as cenas pela produção, Basso destacou que as sequências em que participou o deixaram orgulhoso. "Estou bastante satisfeito com todas elas. Estive bastante envolvido em todas."

Entre suas sequências favoritas, Basso destacou uma filmada na Tailândia. "Quando os dois caras que estou seguindo se viram, e eu faço o saque da minha arma com a rapidez que consegui. Foi um grande momento para mim, porque estava fazendo muitos exercícios de prática sem munição para conseguir aquele saque o mais rápido possível. Esse momento é tão pequeno, mas é exatamente como seria. Foi muito legal."