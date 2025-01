Parcial enquete BBB: disputa é acirrada entre duas duplas

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A disputa está acirrada no segundo Paredão do BBB 25 (Globo). Vitória e Mateus, Edilberto e Raissa e Diego e Daniele Hypolito se enfrentam na berlinda da semana.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Resultado parcial da enquete do UOL

De acordo com os dados coletados às 4h desta segunda-feira (27), Edilberto e Raissa serão os eliminados desta semana. Pai e filha acumulavam 47,1%.

Vitória e Mateus, no entanto, não ficaram muito atrás dos circenses. A atriz e o arquiteto estavam com 46,05% das intenções de voto.

Por fim, sem grandes preocupações, estavam Diego e Dani Hypolito. Os ex-ginastas apenas 6,85%.

A dupla mais votada será eliminada nesta terça-feira (28), durante o programa ao vivo.