Paddington na Amazônia? Urso enfrenta freira enigmática para resgatar tia

"Paddington: Uma Aventura na Floresta" leva o ursinho mais carismático do cinema de volta às telonas, agora em uma jornada pela Floresta Amazônica para resgatar sua tia Lucy, desaparecida de seu lar no Peru. Mais de dez anos após sua primeira aventura, Paddington retorna a sua terra natal, partindo de Londres para enfrentar novos desafios.

Em entrevista exclusiva para Splash, Bruno Gagliasso, que dubla o personagem, conta como foi sua experiência e o impacto que o filme pode ter no público. "É um filme para família toda. Qualquer filme que fala sobre humanidade, sobre pertencimento, toca todo mundo. Todo mundo pertence a algum lugar, a alguém. [...] É um filme que toca todo mundo", diz o ator, que é pai de três filhos e está ansioso para a ver a reação delas ao longa.

Ter filhos me influenciou muito, fez toda a diferença. Eu penso muito nos trabalhos que chegam para mim, porque são trabalhos que eu quero que eles vejam e que tenham orgulho.

Para o ator, os filmes da franquia se destacam pela qualidade do roteiro e dedicação da produção. "É perceptível o investimento não só financeiro, mas de roteiro, de tempo. [...] Fazer parte disso é muito legal como ator. Eu gosto de saber que é um filme feito com qualidade, com carinho."

Bruno Gagliasso já havia dublado Paddington no segundo filme da série, lançado em 2017. No primeiro, o ursinho foi dublado por Danilo Gentili.

O novo filme traz participações especiais de Olivia Colman e Antonio Banderas. Colman é a enigmática freira que comanda o lar de idosos de onde tia Lucy saiu. Já Banderas interpreta o charmoso capitão Hunter Cabot, que guia a família Brown pelas águas amazônicas.

Olivia Colman e Antonio Banderas fazem participações especiais em "Paddington: Uma Aventura na Floresta" Imagem: Peter Mountain/StudioCanal

Os fãs da franquia vão notar a substituição de Sally Hawkins por Emily Mortimer no papel da Sra. Brown. Mortimer é conhecida por seus papéis em filmes como "O Retorno de Mary Poppins" e "Match Point". "Paddington: Uma Aventura na Floresta" está em cartaz nos cinemas.