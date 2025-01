Maike critica Diego Hypolito no 'BBB 25': 'Não conheça seus ídolos'

Maike revelou estar decepcionado com a postura de Diego Hypolito dentro do Big Brother Brasil 25. O representante comercial afirmou que tinha o ex-ginasta como ídolo, mas que aprendeu a separar o comportamento do brother dentro e fora do reality show.

Ele e sua dupla, Gabriel, eram nadadores na adolescência e tinham o sonho de se profissionalizar no esporte, feito alcançado por Hypolito.

"Ele é um cara que foi algo que eu quis ser, ele conseguiu! Eu já falei mil vezes para ele aqui dentro: ‘Cara, você é muito diferenciado da maioria dos seres humanos’. Mas, aqui dentro é jogo do Big Brother! Eu jamais queria ter tido, justamente com ele, algo. Sabe aquela pareada: ‘não conheça seus ídolos?’", disse.

Diogo Almeida, que conversava sobre o assunto com o paulista, afirmou que o ex-atleta tem seus defeitos, por mais que os fãs o enxerguem como uma pessoa perfeita.

Entenda o atrito entre Diego e Maike

No sábado, 25, Diego e Daniele Hypolito venceram a segunda Prova do Anjo da edição e escolheram Gabriel e Maike para o Castigo do Monstro. A decisão gerou um conflito no BBB 25, já que os amigos foram rebaixados do Vip para a Xepa e perderam 300 estalecas cada.

Além do descontentamento da dupla, outros brothers na Xepa desaprovaram a escolha, uma vez que já enfrentavam dificuldades na divisão limitadas de alimentos. Gabriel não escondeu sua irritação e confrontou Daniele, que ainda estava vestida com o figurino da prova, apontando a falta de planejamento na escolha: "Tu tem voz nesse negócio! Sabe que ele [Diego] é disperso. Tem que trocar ideia com ele! Não é nem por mim, f*** a Xepa toda". Maike, por sua vez, chamou a decisão de "erro estratégico" e afirmou que os ginastas "deram motivo para serem votados".

A escolha de Gabriel e Maike como monstros da semana foi interpretada como revanche dos ginastas. Na semana anterior, os dois amigos haviam colocado Daniele e Diego no mesmo castigo ao vencerem a Prova do Anjo.

Na noite de sábado, o primeiro Big Fone da edição tocou. A dupla que atendesse o telefone estaria imune e poderia indicar alguém ao paredão desta semana.

O Big Fone foi atendido por Maike, que indicou os ginastas para a berlinda. No entanto, na madrugada de domingo, 26, Tadeu avisou os brothers de que a dinâmica estava anulada.

O representante comercial, que cumpriu o Castigo do Monstro junto de Gabriel Yoshimoto, deveria carregar a boneca Maria Eugênia o tempo todo, conforme estabelecido pela dinâmica. No entanto, ao correr para atender o Big Fone, ele deixou a boneca para trás, infringindo as regras do castigo.

A falha foi considerada uma infração gravíssima e resultou na perda de 500 estalecas para Maike, além de consequências imediatas para o jogo. "No texto do Castigo do Monstro, estava escrito: ‘Os dois castigados vão se vestir de Bambam (em referência a Kleber Bambam, ganhador da primeira edição do reality show) e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada.’ Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Por isso, o Big Fone está anulado!", explicou o apresentador.

Os efeitos do toque do Big Fone foram então cancelados: Maike e Gabriel perderam a imunidade que haviam conquistado e Daniele e Diego Hypolito, inicialmente enviados ao Paredão, tiveram suas indicações revertidas.

O Big Fone tocou novamente durante a edição de domingo. Camilla, dupla de Thamiris, foi quem atendeu o telefone da segunda vez. A dupla de irmãs ficou imune e indicou Edilberto e Raissa ao paredão.