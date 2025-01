Madalena cai para trás ao descobrir que Jão e Cacá estão morando juntos

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena (Jéssica Ellen) descobre que Cacá (Pri Helena) e Jão (Fabrício Boliveira) estão morando juntos.

O que vai acontecer

Tudo começa com a gestante procurando o ex-namorado em sua casa. "Eu não vou esconder que eu tenho sim a intenção de voltar com você um dia, mas esse não é o motivo da minha vinda agora. Eu só quero um lugar pra ficar até a poeira baixar com a minha mãe. Se isso for causar algum problema eu posso procurar outro lugar pra ficar" , pede ela.

Jão permite que a mãe de seu filho more na residência. "Eu vou instalar você lá no meu quarto e eu vou pro quartinho dos fundos", responde ele.

No dia seguinte, Madalena vai até a lanchonete de Neuza (Valdineia Soriano). "Oi, gente. Estava aqui perto e vim comer o melhor pão de queijo da Vila Cambucá", fala a protagonista. "Que bom, minha filha. Fico feliz em te ver", reage a dona do estabelecimento.

No meio do papo, a mãe de Jão acaba revelando que Cacá está morando em sua casa. "Separa uns pães de queijo pra eu levar pra Cacá também?", pede ele para Roxelle (Isadora Cruz). "Pra Carla?", pergunta Madá.

A irmã de Tati (Bia Santana) fica chocada com a notícia sobre o ex-namorado. "Ah, Madalena, você me desculpe, mas eu acho melhor te contar antes que vire fofoca. A Cacá está dando um tempo lá em casa", confirma Neuza. "Como assim? A Cacá está hospedada na casa de vocês? Ela está morando com o Jão?", questiona Madalena.

