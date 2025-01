Lucas Lucco anuncia volta aos palcos um ano após cuidar de saúde mental

Lucas Lucco, 33, anunciou sua volta aos palcos após ficar um ano afastado para cuidar da saúde mental.

O que aconteceu

O cantor anunciou a novidade no último domingo (26) quando ele participou de um show de Gusttavo Lima, 35. "Eu conheço um Gusttavo que vai muito além do Embaixador que vemos e ouvimos. Eu conheço o Gusttavo que me convidou pra ir no primeiro show do seu novo projeto em Balneário pra que eu pudesse anunciar pra todo mundo que depois de um longo e escuro período eu estou voltando a fazer o que mais me faz sorrir na vida", disse Lucco na legenda ao publicar, em seu perfil do Instagram, um vídeo da apresentação ao lado do amigo.

O sertanejo ainda comemorou a decisão e mandou um aviso aos fãs. "Eu volto aos palcos, pra revolucionar… de novo. Com a benção do meu amigo e ídolo. Obrigado, Gusttavo Lima", completou.

Nos stories de seu perfil, ele interagiu com internautas e contou como foi subir ao palco pela primeira vez após a pausa. "Tipo voltar a andar depois de usar gesso nas pernas por meses. Eu não sabia muito bem onde eu colocava minha mão. Fiquei pensando no jeito que eu teria que entrar. Eu agradeço muito ao público que me recebeu muitíssimo bem. Fiquei emocionado".

Lucas também antecipou que lançará músicas inéditas e que planeja seu retorno aos palcos a partir de março. "A partir do mês que vem começo a lançar meu novo DVD 'Se conselho fosse som'. Espero que vocês gostem mesmo de mim cantando música romântica. Tudo indica que volto [aos palcos] em março. Serão dois shows diferentes. Um deles, voltado às músicas mais antigas".