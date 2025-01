Kate Middleton deve receber poder não concedido há 115 anos, diz jornal

Kate Middleton deve receber em breve um poder que não era concedido a alguém em sua posição há 115 anos.

O que aconteceu

Kate pode ser a primeira princesa de Gales em mais de 100 anos a distribuir selos reais de aprovação. Os "royal warrants" são selos distribuídos por membros seniores da família real para as marcas que eles usam e aprovam, um símbolo de prestígio e qualidade. A informação é do jornal The Times.

A Twinings, companhia de chá, e a Johnnie Walker, marca de uísque, são algumas das marcas que têm o selo. No ano passado, a rainha Camilla concedeu o selo à estilista que fez seu vestido, ao seu cabeleireiro e à sua esteticista. Geralmente, o selo de aprovação é concedido pela família real por cinco anos e revisado um ano antes da expiração. são concedidos por cinco anos e revisados um ano antes da expiração.

A princesa "espera receber esse poder em breve", segundo a publicação. "Ela está ansiosa para reconhecer a competência e a indústria britânica", disse uma fonte próxima a Kate ao jornal.

A última princesa de Gales a usar esse poder foi a futura rainha Mary. Ela distribuiu os selos antes de seu marido, George 5º, assumir o trono em 1910, há 115 anos. A princesa Diana, que também foi princesa de Gales, nunca concedeu um selo de aprovação.