Juliana Didone exibe corpo definido em banheira de hidromassagem

Juliana Didone, 40, aproveitou o fim de semana para relaxar em uma banheira de hidromassagem.

O que aconteceu

A atriz compartilhou, neste domingo (26), em seu Instagram, o momento de descanso. Para a ocasião, ela escolheu usar um maiô branco, com as costas abertas. "Eu Menti Pra Você", iniciou ela na legenda da publicação.

Ela seguiu com os dizeres de Karina Buhr. "Eu sou uma pessoa má, eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem, você escolhe quem? Your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa que eu não sei se vem de mim ou da cruz, de Jesus, mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar. Quero saber se você aceita ele como for. My love is your love, uh uh uh uh uh uh. Karina Buhr".

Nos comentários, os fãs a encheram de elogios. "Maravilhosa é ela, disse uma; "Um luxo", escreveu outra; "Sereia", comentou uma terceira.