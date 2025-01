Juju Salimeni celebra nova fase e nega procedimentos no rosto

Juju Salimeni, 39, contou que está há um tempo sem retocar os procedimentos estéticos do rosto, mas admite que mantém os cuidados no corpo.

O que aconteceu

A influenciadora fitness diz receber elogios devido à nova aparência. "Todo mundo me fala a mesma coisa, que está me vendo muito melhor. Que estou parecendo muito melhor, elogiando rosto, cabelo... estou na minha fase mais natural, 100% natural. Alongamento de unha eu nunca usei e não tenho nada contra quem usa. Sem unhas postiças, sem cílios postiços, porque também não gosto, sem megahair... eu tirei tudo!", declarou.

Estou num momento de tanta paz, tranquilidade, sem nada, e me sentindo muito mais bonita do que antes. Acho que isso tem muito a ver com a maturidade. A gente passa a enxergar beleza nas coisas mais simples e vê que o natural é mais bonito , celebrou, afirmando que se sente melhor atualmente do que há 20 anos.

No entanto, Juju admite que a fase mais "natural" se resume aos cuidados com o rosto. "Não estou dizendo de corpo, porque não tenho nada de natural. Treino muito, construí meu corpo em cima de musculação, faço uso de hormônio e sempre falei. Mas digo em relação à minha imagem. Maquiagem mais leve, unhas com cores básicas... o menos possível de coisas. Uso roupas mais básicas, tirando Carnaval porque a gente exagera mesmo", concluiu.