Iza empina o bumbum em fotos na praia declara: 'Vivona, mamãe'

Iza, 24, está curtindo dias na praia.

O que aconteceu

Na manhã desta segunda-feira (27), a cantora compartilhou fotos de biquíni verde fio-dental em seu perfil do Instagram. Iza, que teve Nala há dois meses, exibiu um corpo definido e delineado.

Na legendam ela brincou com o momento. "Vivona, mamãe". Nas imagens, ela mostra detalhes de seu beachwear e ainda, empina o bumbum, exaltando sua beleza enquanto tomava água de coco.

No fim do ano passado, Iza fez uma reflexão sobre as mudanças que 2024 trouxe. "O ano de 2024 começou do jeito que eu mais amo: no palco, cantando para vocês. E eu nem sabia que em cima daquele trio, sentindo a energia de mais de 300 mil pessoas, eu também tinha uma mini talismã dentro de mim", disse, na ocasião.