Giovanna revela desafeto por sister do BBB 25: 'Não vou com a cara'

Giovanna, 27, garantiu que não se arrependeu de votar em Eva e Renata na formação de paredão do BBB 25, visto que uma das duas é seu desafeto.

O que aconteceu

Em conversa com Mateus e Camilla na manhã desta segunda-feira (27), a médica veterinária se espantou com o arrependimento dos aliados. Neste último domingo (26), o grupo do quarto nordeste escolheu votar em Eva e Renata para diminuírem as chances de irem para a berlinda.

A dupla de Vitória Strada foi quem puxou o assunto, ao confessar seu arrependimento. "Fiquei mal de ter votado nas meninas ontem", disse. Camilla ainda concordou: "Eu também, não queria".

Ao ouvir os colegas de confinamento, Giovanna ironizou que dessa forma até parece que as bailarinas foram para o paredão. "Estão agindo como se estivessem no paredão. Um drama...".

Seguindo com o assunto, Camilla tentou justificar seu voto ao afirmar que não tinham outras opções. "Mas a gente ia em quem, nos Joãos?", cogitou.

Neste momento, Giovanna foi direta e afirmou que não vai com a cara de Renata. "Falei que não ia votar nos Joãos e nem no Maike e no Gabriel. Delas eu me identifico com a Eva. Não vou muito com a cara da Renata".

