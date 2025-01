Gabriel critica affair de aliado no BBB 25: 'Pensando com a cabeça errada'

Em uma conversa com Maike na área externa do BBB 25 (Globo) na tarde de segunda-feira (27), Gabriel reclamou do interesse de Diogo por Aline. Os dois flertaram em alguns momentos no jogo, mas não chegaram a ficar ainda.

O que aconteceu

Gabriel comentou com o amigo que acredita que Diogo está esquecendo do jogo. "[Ele está] pensando demais no interesse dele de love e tá esquecendo dos bagulhos."

Maike retrucou. "Não sei se ele tá esquecendo porque o Diogo é bem inteligente."

Gabriel insistiu em sua ideia. "Ele é, mano, mas tá pensando demais com a cabeça errada."

A dupla do brother concordou com ele. "É, mesmo ele falando: 'ah estamos só conhecendo'. Mas ele tá querendo, é nítido."