Estrelas da Globo são 'detonadas' em planilha que viralizou nas redes; veja

Vários famosos com status de global foram citados em uma planilha que vazou nas redes sociais e avalia o comportamento das estrelas no mercado publicitário.

A planilha se tornou um dos assuntos mais comentados pelos internautas. A lista traz nomes conhecidos do grande público que são citados tanto positivamente quanto negativamente.

Na lista de celebridades criticadas constam nomes como Chay Suede, Paolla Oliveira e Bruna Marquezine. Vale destacar que qualquer pessoa podia editar a planilha sem se identificar, motivo pelo qual não é possível saber a veracidade das respostas.

Chay Suede

Chay Suede Imagem: Reprodução/Globo

O ator foi detonado na planilha. Suede é citado como uma pessoa difícil de trabalhar junto, classificado como "escroto e estrelinha".

Veja o que diz a descrição do famoso na planilha. "Péssima experiência. Cancelamos contrato com ele. Faltou em eventos que foi pago para aparecer. Fizemos uma campanha onde ele quis aprovar todas as fotos, e em quase nenhuma das escolhidas ele mostrava o rosto direito. Escroto e estrelinha".

Splash entrou em contato com a assessoria de Chay Suede, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira Imagem: Fotos: Joao Kpov

A atriz foi descrita como alguém que não aceita sugestões. "Chega exausta após as gravações, sendo que foi ela quem escolheu o dia da gravação. Não deixa o diretor de criação aprovar a maquiagem nem o figurino, a bonita é quem dita", diz a descrição dela.

Splash entrou em contato com a assessoria de Paolla Oliveira. Em resposta, a assessoria disse apenas que "não há como comentar uma lista de fonte anônima". Anteriormente, a própria atriz já havia refutado a planilha. "O meu profissionalismo é irretocável. Não tem lista, assim como tem algumas fofocas que saem que eu sei que não me abalam".

Carla Diaz

A atriz e ex-BBB foi classificada como "aproveitadora". "Aproveitou a collab para gastar mais que o saldo permitido e depois ficou cobrando a empresa do valor exorbitante que gastou para fazer o vídeo. Era uma 'publi' para uma marca de supermercado on-line. Ela resolveu pedir o estoque máximo de sorvete da Bacio di Latte para encher a sua geladeira, extrapolando o saldo limite combinado", está escrito na planilha.

Carla Diaz aproveitou a exposição negativa para lucrar. Ela se manifestou sobre seu nome ser citado na planilha com uma ação publicitária de uma marca de sorvetes.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine Imagem: Webert Belicio/AgNews

A planilha afirma que a atriz é "mal assessorada", que se propõe a fazer "apenas o mínimo, [mas] muito malfeito".

Marquezine também é citada como uma pessoa sem profissionalismo. "Não lê brief, faz as entregas completamente desorganizadas e amadoras, teve publi que tava acordado para ser às 20h e ela subiu de madrugada. A assessoria dela não responde e-mails, não se atenta nem ao período de validade contratual. Não consegue sequer compreender uma cláusula simples. Não contratem, tem fama mas fica devendo no profissionalismo e entregas".

Bruna Marquezine não se manifestou sobre os comentários negativos. Splash não conseguiu contato com a assessoria da atriz. O espaço segue aberto para manifestação.

Larissa Manoela

André Luiz e Larissa Manoela Imagem: AgNews

A "avaliação" de Larissa criticava a equipe dela, informando que a atriz era agenciada pelo marido, André Luiz Frambach. "Ela levou golpe dos pais e vai levar agora do marido, cunhada e família, que atualmente gerem a artista. A equipe dela é muito 'júnior' e é a família do marido, o que faz com que as entregas sejam aquém em qualidade, roteiro e fica tudo bastante simples e fraco, comparando ao investimento dedicado", dizia o texto.

Larissa Manoela negou ser agenciada pelo marido. "Larissa Manoela é a gestora da sua própria carreira, tomando todas as decisões artísticas e comerciais [...] A produtora [de Frambach] presta serviços de criação, desenvolvimento e captação de conteúdo para publicidade. Ela não atua no agenciamento da carreira da atriz e nunca desempenhou tal função", disse em nota.

Tatá Werneck

Tatá Werneck Imagem: Reprodução/Instagram

O comentário sobre a humorista é tanto positivo quanto negativo. Segundo a planilha, Werneck "entrega bastante resultado, mas se não for com o diretor amiguinho dela, quando a diária chega na metade, já começa a espanar". "Se for em fotos, você vai precisar ajustar até deixá-la linda, o que vai demorar", diz.

Tatá Werneck não se manifestou sobre os comentários negativos. Splash não conseguiu contato com a assessoria da humorista. O espaço segue aberto para manifestação.