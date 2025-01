'A pousada de Yongcheonru': elenco expõe curiosidades da série sul-coreana

O drama sul-coreano "A Pousada Yongcheonru" está na sua reta final e vem sendo uma grata surpresa de público e de crítica. Em cartaz no VIKI, a série se passa na Era Joseon e é ideal para quem gosta de acompanhar novelas de época.

A trama conta a história de quatro pessoas que se conhecem ao se tornarem estagiários na maior pousada da cidade. A construção do relacionamento delas, além do crescimento pessoal de cada um, é o tema central da série.

Na trama, Kim Ji Eun interpreta Deok Su, uma mulher que se disfarça de homem; Bae In Hyuk faz Lee Eun, um príncipe que esconde sua verdadeira identidade; Park Jae Chan é Go Su Ra, um comerciante que tenta salvar sua família da falência; e Jung Gun Joo faz Jun Hwa, herdeiro da pousada que não quer trabalhar lá.



Splash conversou com os quatro protagonistas do drama. Confira abaixo na íntegra:

Sempre que assistimos a dramas ambientados na Dinastia Joseon, os figurinos são muito chamativos. É demorado o processo para de preparação? E é muito desconfortável? Estou curiosa...

Kim Ji Eun (Duk Soo): É especialmente quente no verão. Mas o lado positivo é que, como o formato do corpo não é tão visível, você pode comer sem se preocupar muito [risos] e, quando está frio, você pode se vestir em camadas por dentro, o que é legal. Acima de tudo, os figurinos são lindos. As cores e texturas são tão adoráveis.

Bae In Hyuk (Lee Eun): Há uma grande diferença. Meu cabelo também tem que ser penteado em um coque alto, então demora muito mais. Os figurinos são em camadas, então o tempo de preparação, definitivamente, demora o dobro do tempo em comparação com outras filmagens.

O drama retrata uma série de pessoas que estão infelizes com suas vidas, tentando sobreviver e tentando encontrar seu lugar trabalhando em um hotel. Como você definiria os personagens que interpreta e que conselho daria a eles?

Kim Ji Eun: Todos que vêm para Yongcheonru têm um objetivo --todos estão aqui para alcançar algo, não importa o que aconteça. Se eu fosse definir Duk Soo seria como "um verdadeiro homem Duk Soo!". O conselho que eu daria a Duk Soo é: "Não tente tanto". Às vezes sinto pena dele. Há momentos em que só quero dizer para ele parar, mas espero que ela pare de tentar mudar todas as situações à força e, em vez disso, encontre a felicidade nos momentos que lhe são dados.

Park Jae Chan (Go Su Ra): Eu definiria Go Su Ra em uma palavra: Paixão. Ele veio para Yongcheonru para salvar sua família fracassada e está determinado a ter sucesso não importa o que aconteça, o que o enche de paixão. O conselho que eu daria a Go Su Ra é: "Acredite em seus amigos e continue trabalhando duro e, eventualmente, coisas boas acontecerão."

Jung Gun Joo (Jun Hwa): Eu definiria Jun Hwa como "compostura". Eu diria a ele: "Você está indo bem, continue do jeito que está."

Foto promocional de "A pousada de Yongcheoru" Imagem: Cortesia VIKI/Divulgação

A dinâmica dos quatro personagens principais é um dos destaques da trama. Você tem alguma história engraçada dos bastidores? Os fãs adoram ouvir sobre elas!

Kim Ji Eun: Como o personagem de Jun Hwa frequentemente improvisava, esses improvisos espontâneos às vezes faziam os outros atores rirem, o que era muito divertido. Por exemplo, quando Jun Hwa cutuca a bochecha de Duk Soo ou quando ele ruge --esses momentos eram principalmente improvisos (risos).

Bae In Hyuk: Sempre que estávamos todos juntos, a atmosfera era tão boa que havia muitos pequenos momentos divertidos. Nós brincávamos e nos divertíamos, então nos dias em que não tínhamos cenas juntos, eu me sentia um pouco triste e sentia falta de todos.

Park Jae Chan: Ji Eun estava sempre compartilhando lanches com todos no set. Ela trazia chocolates, lanches, bebidas. Sempre que alguém parecia cansado, ela aparecia magicamente com algo para nos fazer sentir melhor! Graças a ela, nunca tivemos que nos preocupar em ficar com fome e sempre nos divertimos filmando.

Quais são as maiores qualidades e piores falhas dos personagens que você interpreta?

Kim Ji Eun: A maior qualidade de Duk Soo é que ela é muito tranquila. Ela não se preocupa muito com sua aparência ou sente a necessidade de se vestir bem, o que tornou isso muito confortável para mim como atriz. Eu podia focar apenas na atuação, o que foi ótimo!

Bae In Hyuk: Lee Eun é de uma firmeza inabalável. No entanto, às vezes sua mentalidade rígida e incapacidade de ver as coisas de uma perspectiva mais ampla podem ser uma falha.

Park Jae Chan: A força de Go Su Ra é sua paixão. Ele se joga de todo o coração em tudo. Sua falha seria que, às vezes, ele pode ser um pouco desajeitado ou ingênuo. Mas, honestamente, acho que essa parte dele é muito cativante. Eu nem chamaria isso de uma falha.

Jung Gun Joo: Eu acho que a força de Jun Hwa é sua masculinidade e senso de calma. Sua falha, no entanto, pode ser que ele, às vezes, é um pouco tranquilo demais (risos).

Se você trabalhasse em um hotel, o que gostaria de fazer e por quê?

Bae In Hyuk: Eu gostaria de trabalhar na recepção. Seria divertido conhecer várias pessoas diferentes.

Park Jae Chan: Eu gosto de cozinhar, então adoraria de trabalhar como chef. Como o Yongcheonru é o melhor hotel em Joseon, acho que seria uma honra cozinhar lá. Além disso, seria uma ótima oportunidade de aprender com os melhores chefs.

Jung Gun Joo: Eu gostaria de ser Tae Sang Bang Joo (o dono do Yongcheonru). O motivo? Você terá que assistir ao drama para descobrir!

Os protagonistas de "A pousada de Yongcheoru" Imagem: Cortesia VIKI/Divulgação

Seguindo esse comentário, se você pudesse interpretar outro personagem da série, quem vocês escolheriam?

Kim Ji Eun: Eu realmente amo interpretar Duk Soo! Se eu tivesse a chance de escolher novamente, eu ainda escolheria Duk Soo. No entanto, se eu tivesse que escolher outro personagem, Jun Hwa também seria divertido, é um personagem charmoso e relaxado.

Bae In Hyuk: Eu adoraria interpretar Cheon Jun Hwa. Ele é um personagem de espírito muito livre, com muitos pontos divertidos e interessantes. Acho que seria muito divertido.

Park Jae Chan: Mesmo se me pedissem para escolher novamente, eu ainda escolheria Go Su Ra. Nós compartilhamos muitas semelhanças, e eu acho que isso me ajudou a expressá-lo bem. Eu tinha muita paixão por esse papel e, isso, tornou o processo de filmagem muito agradável.

Jung Gun Joo: Eu gostaria de tentar interpretar Duk Soo. Eu acho que interpretar um personagem de um gênero diferente é muito intrigante e atraente.