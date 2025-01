Entre a folia e o pace: Bell Marques emenda corrida com show em Salvador

Horas depois de fazer um show enérgico no Festival de Verão, Bell Marques emendou uma corrida de 10 km na orla de Salvador, na manhã de domingo (26).

O cantor, acostumado a ser seguido por uma multidão em seu trio, desta vez foi acompanhado por 4.000 pessoas no asfalto, durante o percurso da Corrida 100% Você, promovido pelo artista com os filhos Rafa e Pipo Marques.

A corrida começou às 6h30 e foi encerrada com um show de Bell, com hits que marcaram sua trajetória, como "Diga que Valeu" e "Não Vou Chorar". Os filhos também participaram com versões de clássicos do Carnaval, como "Baianidade Nagô" e "We Are Carnaval".

Para Pipo, a corrida tem tudo a ver com o Carnaval: melhora o fôlego para cantar e ajuda na resistência ao enfrentar a maratona de trios. "Você tem que ter um condicionamento, senão o corpo pede arrego."

"Essa conexão já existe há muito tempo. Quanto corredores não correm com aquele sonzinho no ouvido para dar uma animada? Nossa música tem muito cara disso, música com cara da alegria, do esporte", completa Rafa.

O que toca no fone deles? "Bell Marques sem dúvida, é o que baixa meu 'pace'", garante Pipo.