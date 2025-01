Enquete BBB 25: nova parcial mostra dupla com maior rejeição

A segunda dupla eliminada na 25ª edição do Big Brother Brasil será anunciada nesta terça-feira (28) e promete uma disputa acirrada entre os candidatos. Edilberto e Raíssa, Vitória Strada e Mateus, e Daniele e Diego Hypolito disputam a preferência do público para continuar no reality show da TV Globo.

O que diz a enquete

No recorte feito às 13h08 desta segunda-feira (27), os eliminados seriam Mateus e Vitória Strada. A dupla soma 50,48% dos votos.

Até o momento, a disputa tem sido com Edilberto e Raíssa. Pai e filha aparecem na sequência, com 43,39%.

O cenário mais confortável é para os Hypolitos. Daniele e Diego somam apenas 6,13% dos votos.

A dupla mais votada será eliminada nesta terça (28), durante o programa ao vivo. Veja, abaixo, os números atualizados da enquete do UOL.