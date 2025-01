Emparedado, Diego revela qual dupla gostaria de se aproximar no BBB 25

Diego Hypolito, 38, admitiu que sente vontade de se aproximar de Maike, 30, e Gabriel, 30, no BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alvo de críticas de boa parte da casa, Diego revelou durante a madrugada desta segunda-feira (27), que sente que ainda se aproximará de Maike. Após ser mandado para o paredão, o brother conversou com Eva e Renata sobre o assunto.

Mesmo após trocarem votos, os ginastas e as bailarinas decidiram iniciar uma relação de amizade dentro do jogo. Para ambas as duplas, ainda está cedo para que eles entrem em um dois grupos formados no confinamento.

Analisando o futuro da disputa, o ginasta garantiu que gostaria de uma oportunidade para se aproximar de Maike e Gabriel. "Eu queria muito ter oportunidade melhor com duas pessoas que continuo achando que vou ter proximidade, que é Gabriel e Maike. Eu continuo achando isso. Eu nunca ia dar o Monstro pra vocês [Eva e Renata]. A gente tá começando a construir uma história hoje", afirmou.

Enquanto isso, Maike e Gabriel deixaram bem claro que não simpatizam com Hypolito no programa. Em conversa no quarto fantástico, os amigos criticaram a postura do ginasta e disseram que se decepcionaram em conhecer o ídolo pessoalmente.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas