BBB 25: Vinícius e Dani Hypolito criticam Edilberto após discussão

Vinícius e Daniele Hypolito discordam do discurso feito por Edilberto para defender permanência no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O circense alegou que estava sofrendo perseguição na casa. "Por questão de conveniência, ele esquece que ele também joga para se defender. E aí, ele pega, traz isso para a gente, uma devolutiva, de uma forma negativa. É onde está errado, porque, a partir do momento que você faz a mesma coisa, não tem como você apontar para o outro e culpar se ele está querendo fazer isso para se defender. Então, não tem que dizer que é perseguição", analisa a dupla de Aline.

Como exemplo, Vinícius diz perguntou a Edilberto quem ele vetaria da Prova do Anjo e o emparedado disse que escolheria o promotor de eventos e a policial militar.

Para Vinícius, Edilberto acha que está na razão e que, de fato, está sendo perseguido pelos outros confinados. "Parece que está a cada toda de conluiu para apontar ele, mas não é", afirmou.

O brother conclui dizendo que, se não fosse pela imunidade dada por Dani e Diego Hypolito, ele e Aline teriam trocado votos com Edy e Raissa.