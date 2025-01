BBB 25: Guilherme e Edi discutem após formação de Paredão: 'Sou idiota'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A formação do segundo Paredão do BBB 25 (Globo) gerou um conflito entre Guilherme e Edilberto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O pernambucano questiona a fala do emparedado sobre estar sofrendo perseguição no programa. "Me doeu, porque, em uma lista de prioridades, vocês não seriam minha prioridade de votação. Ela (Delma) não, ela queria votar e eu estava batendo o pé: 'eu não quero votar neles dois'", desabafou.

Quando for no ao vivo e vocês forem dizer que estão sendo perseguidos. Vamos dar nome aos bois! É melhor dizer quem é quem. Em festa, eu chego lá; na piscina, eu chego junto , completou Guilherme.

Os circenses dizem que votaram na dupla por falta de opção.

Guilherme, no entanto, volta a reclamar do termo usado por Edilberto para defender a permanência no jogo. "A carapuça serviu para você?", rebateu o emparedado.

Perseguição é quando a gente está por uma grande maioria. Você listou duas duplas aqui: Vinicius e Aline, Mateus e Vitória. Isso, para mim, não é perseguição. Você caracteriza isso como perseguição? , defende o fisioterapeuta.

A dupla de Raissa tenta explicar o que quis dizer. "Se tá todo mundo conversando pra votar em mim, como não é perseguição? Como não, se eu acabei de voltar de um Paredão?", questiona.

Camilla, citada na discussão, intervém e garante que, da parte dela, não há perseguição. "Não é perseguição de pessoas, cara. É perseguição no jogo", destaca Edi.

Guilherme, por fim, discorda de Edilberto. "Se você, Aline e Vini têm um embate, tu queria que eles vetassem quem da prova? Então não é perseguição, é um jogo", concluiu.