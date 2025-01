Edilberto detona Diego Hypolito no BBB 25: 'Acha que é o cara do circo'

Edilberto e Raissa voltaram a criticar Diego Hypolito no início da noite de segunda-feira (27) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Raissa apontou que o ginasta e sua irmã teriam mais motivos para ficar contra outra dupla. "Caraca, Diego e Dani tem mais que falar do Maike e Gabriel do que meu pai. Aí vieram debochando nas nossas costas?"

Edilberto concordou. "Primeiro que o Diego fez muito errado comigo de querer me apontar. Não gostei."

O palhaço continuou criticando o brother. "O Diego entrou no circo tem dois anos, três anos. Ele acha que ele é o... É o cara do circo, sabe? Quer saber mais do que eu que nasci naquela bagaça há 42 anos."

Raissa falou ainda sobre o 2º Paredão, que pai e filha disputam contra os ginastas e Vitória e Mateus. "Nós não estamos se vitimizando em momento nenhum aqui dentro. E fazendo o que tem que fazer aqui dentro."