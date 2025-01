Às vésperas de turnê internacional, Budah promete novas versões do 1º álbum

Com álbum recém-lançado e clipe novo de "Ninguém vai te Superar" na praça em feat com Djonga, a capixaba Budah abriu a temporada de shows de 2025 no Festival Spanta, no dia 17, no Rio. A rapper celebrou o aniversário e o novo ano ao lado da família e do público, que tem suas letras na ponta da língua. Agora, a rapper planeja dar nova cara para as faixas do seu primeiro álbum, "Púrpura".

O que ela contou

Shows da rapper Budah no Universo Spanta 2025 Imagem: Ruano Carneiro/Divulgação

"Eu tenho um projeto de trazer 'Púrpura' de um jeito diferente. Um jeito que não é uma versão de estúdio, onde eu consiga fazer com que as pessoas entendam qual é o meu potencial vocal", explica (veja o vídeo no player acima). "Eu acho que o estúdio limita muito a gente nesse sentido. E aí a gente está pensando em cantar algumas coisas diferentes, mas não posso falar muito porque é segredo", adiantou para o Toca.

"Púrpura" é o álbum de estreia de Budah, com 15 faixas e feats com nomes como Djonga, TZ da Coronel, Azzy, Delacruz, MC Luanna, Duda Beat, Thiago Pantaleão e Day Lins. O trabalho, lançado no final do ano passado, coroa uma carreira em ascensão. No disco, a rapper explora as diferentes formas de amor em uma mistura de trap com r&b, soul e afrobeat.

Veja o vídeo de 'Ninguém Vai Te Superar", de Budah feat Djonga:

Além das novas versões das faixas de "Púrpura" e da promessa de novos singles durante o ano de 2025, Budah também fará a estreia internacional da sua turnê no próximo mês. Ela é uma das atrações da primeira edição do Mainstreet Festival em Portugal, que acontecerá em 1º de fevereiro com nomes como Cabelinho, Oruam, Orochi, Poze do Rodo, Chefin e Soraia Ramos.

Budah se apresenta em noite dedicada ao rap no festival Universo Spanta, na sexta (17), no Rio Imagem: Ruano Carneiro/Divulgação