Alice Wegmann posta dança com Carrão e Leto, e fãs brincam: 'Tanto faz'

Alice Wegmann, 29, postou um vídeo dançando ao lado dos colegas de Vale Tudo nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

A atriz surgiu soltando o gingado ao lado de Humberto Carrão e Lucas Leto. "Na folga, nós fazemos assim. Humberto e Lucas, e os saltinhos no final", escreveu ela sobre a folga das gravações do remake.

O trio apareceu apenas de sunga e biquíni aproveitando o dia de calor. Após a coreografia da música "Malvadinho", os atores da próxima novela das 21h se jogaram nas águas de Angra dos Reis.

Os colegas de elenco reagiram ao post. "Que folga, hein?!", escreveu Humberto. "A vida presta", respondeu Lucas, fazendo referência à frase de Fernanda Torres.

Seguidores ficaram encantados com o trio e encheram a publicação de elogios. "Alice e Carrão são meu ponto fraco", disse uma fã. "Cofrinho do Carrão", brincou outra sobre a sunga do ator. "Os 3 redefinindo o conceito de tanto faz, hein", observou um rapaz.

Famosos também entraram na onda do grupo. "Que delícia", escreveu Carolina Dieckmann. "Que vibe, que delícia!", comentou Tati Machado. "Amoooooo! Voltaa", disse Paolla Oliveira.