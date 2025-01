Alane Dias se pronuncia sobre flagras e boatos de affair com José Loreto

Alane Dias, 25, quebrou o silêncio sobre os rumores de que ela estaria vivendo um romance com o ator José Loreto, 40.

O que aconteceu

A ex-participante do BBB 24 (Globo), foi vista na garupa da scooter de Loreto no último domingo (26). Os dois já haviam sido vistos justos passeando em um shopping no Rio de Janeiro.

Em entrevista durante um ensaio da Grande Rio, escola na qual a paraense fará sua estreia no Carnaval 2025, ela se pronunciou sobre os boatos. "Vocês nunca tiveram amigo, não? Nunca saíram com os amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", garantiu Alane ao Portal Leo Dias.

José Loreto não assume nenhum relacionamento desde o término com Rafa Kalimann, em 2023. Alane Dias namorou o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em novembro.