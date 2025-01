'Ainda Estou Aqui' e 'Emilia Pérez' são indicados a prêmio de jornalistas latinos nos EUA

Emilia Pérez e Ainda Estou Aqui foram indicados a 7ª edição anual do Latino Entertainment Film Awards (LEJA), associação de jornalistas latinos nos EUA. O filme de Jacques Audiard lidera a lista com 17 nomeações, seguido por Duna: Parte 2, com 10.

O filme de Walter Salles surpreendeu e recebeu 6 indicações, nas categorias filme, diretor, atriz, roteiro adaptado, cinematografia e edição. Também tiveram destaque entre os nomeados A Substância, Wicked, Anora e O Brutalista.

Os vencedores serão revelados nas plataformas de mídia social da LEJA em 17 de fevereiro de 2025.