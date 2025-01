Valentina Herszage: 'Já perdi papel por número de seguidores'

Valentina Herszage, 26, interpreta Veroca em "Ainda Estou Aqui", a filha mais velha de Eunice e Rubens Paiva. A atriz colhe os louros do trabalho, filme que rendeu três indicações ao Oscar. Ela falou em entrevista ao Ela, do jornal O Globo:

Convite para o papel veio após teste de câmera na Urca com Walter Salles, diretor do longa. "Walter me falou: 'Valentina, gostaria muito que você fizesse a Veroca'. Saí de lá em êxtase e me atraquei com o maior pedaço de bolo de chocolate que encontrei pelo caminho. Tenho muito orgulho de ter feito parte".

Com sucesso do filme, público está conhecendo mais o trabalho da atriz. "O filme já atingiu um público de 4 milhões. Então, a partir dele, as pessoas passaram a conhecer melhor a minha trajetória. Já realizei longas com temas como privatização, religião e, coincidentemente, três a respeito da ditadura militar. Além de 'Ainda Estou Aqui', 'A Batalha da Rua Maria Antônia', de Vera Egito, e 'O Mensageiro', de Lúcia Murat".

Valentina diz ser "apaixonada" por Fernanda Torres. "Durante as filmagens, fazíamos crochê juntas; às vezes, falando muito; em outras, sem dizer uma palavra".

A atriz devolve os elogios à "filha". "A Valentina é nossa Greta Garbo, é assim que eu a chamava no set, entre uma cena, uma gargalhada, um crochet e outro [...] Em Ainda Estou Aqui, eu já me sentia mãe dela. Mais que mãe, companheira de vida mesmo. Tenho saudade da Valentina, das nossas provocações, nós nos tratamos como velhas comadres. A Valentina me lembra muito a minha geração de amigas e parceiras: Débora Bloch, Andréa Beltrão, Júlia Lemmertz… a mesma disponibilidade para o palco e para as telas, o mesmo humor carioca de quem não se leva a sério, embora se leve, e muito".

Valentina tem "apenas" 300 mil seguidores no Instagram. O número é baixo perto de outras atrizes da mesma idade. "Travo um pouco nesse trem. Primeiramente, por ser uma manipulação de imagens. As fotos podem transmitir uma coisa e a realidade ser bem diferente".

Mas sei que tenho que aparecer mais. Já perdi um papel para outra atriz por causa do número de seguidores. Agora, estou postando sobre os bastidores do filme. Por exemplo, o meu crochê com a Fernanda atraiu várias pessoas que também fazem trabalhos manuais. Valentina Herszage

Ainda Estou Aqui

Importância de falar sobre a ditadura militar. "É muito importante contar essa parte da História, principalmente para a minha geração, bastante descolada daqueles acontecimentos".

E nenhum estrelismo, nenhum, zero estrelismo, rosca. A Valentina é uma luz terrena, uma atriz concreta, um carisma ambulante, um talento sem deslumbre, guiado pelo puro prazer do fazer. E como se não bastasse, ainda tem aquele rostinho… Como diz Miguel Falabella: 'Jamais a perdoaremos por isso!' Fernanda Torres sobre Valentina Herszage

Principal referência para viver Veroca foi Gal Costa. "Sempre fui mais certinha. Então, interpretar a Veroca, que era um bocado hippie, ligada em som, liberdade e sensações, foi desafiador. O Walter pediu para eu e a Luiza (Kozovski, que interpreta Eliana, uma de suas irmãs) decorarmos o quarto delas. Colocamos cartazes de filmes icônicos, como "Blow-up", e de artistas, como a atriz dinamarquesa Anna Karina e Gal Costa. Procurei a expressão corporal de Vera na Gal, na sua maneira de se sentar, encostar, dançar".

Vida pessoal

Namoro com o empresário Gabriel Capobianco. "Nosso namoro é monogâmico, antes de começarmos a namorar tivemos essa conversa e a escolha fez sentido para nós dois. A gente vive muito bem. Ainda não pensamos em morar juntos e nem me imagino casando de véu e grinalda".

Desejo de ser mãe no futuro. "Quero demais, tenho uma relação maravilhosa com a minha, e isso é um incentivador".