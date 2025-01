Transmissão do Oscar na TV aberta é incerta, mas Globo não jogou a toalha

Premiação mais aguardada entre os cinéfilos, o Oscar deste ano ainda não tem sua transmissão para a TV aberta assegurada.

A Disney, detentora dos direitos de imagem, licenciou a transmissão do evento em TV por assinatura e streaming para a Warner, dona do canal TNT e da plataforma Max. Para a TV aberta, no entanto, não houve acordo entre a Disney e a Globo, que transmitiu o evento em cadeia nacional pela última vez em 2021 - um ano depois houve a última transmissão no Globoplay.

UOL apurou que tanto a Disney como o grupo Globo não descartam a possibilidade de um acordo para a transmissão da cerimônia de 2025 em TV aberta. O interesse se dá graças à indicação de "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, a três categorias do Oscar, incluindo melhor filme e melhor atriz, com Fernanda Torres.

Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Imagem: Reprodução

Além disso, "Ainda Estou Aqui" é o primeiro filme original Globoplay. Narra a história de Eunice Paiva diante do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva, durante a ditadura militar.

Em nota enviada ao UOL, a Globo disse que "a cobertura da premiação está em definição". Já a Disney afirmou que "embora os direitos de transmissão para TV aberta estejam disponíveis, nenhum acordo foi finalizado."

Um fator que é visto como empecilho este ano é que o Oscar será realizado em 2 de março. É o domingo de Carnaval, primeiro dia de desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Ex-chefe de direção de programação da Globo, o empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, torce por um acordo entre as partes para a transmissão em TV aberta. "Acho que seria importante se a Globo se esforçasse para conseguir os direitos. Seria bom para a população. O Brasil inteiro se movimentou em favor da Fernanda Torres. Foi maravilhoso o que aconteceu com ela no Globo de Ouro", diz ele ao UOL.

O advogado José Maurício Fittipaldi, sócio da CQS/FV Advogados e ex-diretor geral da Televisa no Brasil, aponta que um acordo, ainda que a Globo não transmita a cerimônia integralmente, poderia ser positivo para ambas as partes. "O Brasil ainda é um país que tem uma audiência bastante focada em TV aberta. O streaming está crescendo, mas a penetração ainda é minoritária. Então, eu não descartaria que essa propriedade do Oscar ainda aparecesse em TV aberta de alguma maneira neste ano".

O principal motivo que levou a Globo a desistir de transmitir a principal cerimônia da Sétima Arte nos últimos anos foi a baixa audiência. Em 2021, por exemplo, a emissora viu sua audiência cair de 28,2 pontos durante a exibição do BBB para uma média de 9,3 pontos no ibope da Grande São Paulo, usado como referência para o mercado publicitário. Tais números afugentam patrocinadores.

Em 2022, no entanto, a transmissão do evento atingiu 5,3 milhões de videoviews pelo Globoplay. Foram 983 mil perfis pessoais assistindo à transmissão, com média de 200 mil usuários por minuto. Naquela edição, a audiência da plataforma de streaming do grupo Globo foi 65% maior do que a registrada pela TV por assinatura - no caso, a TNT.

Em 6 de janeiro, a organização da 82ª edição do Globo de Ouro, premiação da qual Fernanda Torres foi consagrada como melhor atriz dramática por "Ainda Estou Aqui", comemorou um ganho em audiência e menções em redes sociais. A cerimônia atraiu mais de 10 milhões de telespectadores, um avanço de 7% frente ao ano anterior, nos Estados Unidos. Também foram registradas mais de 40 milhões de interações nas redes sociais durante a transmissão do prêmio.

"A Globo quis manter a janela de streaming, mas a Warner (dona da TNT) viu que o Globoplay estava com mais audiência e fez um acordo regional para o continente inteiro, visando também a janela de streaming", diz uma fonte com trânsito no grupo Globo. "Eu não vejo o Amauri Soares, que é quem coordena essa janela de programação da Globo, muito entusiasmado em fazer uma meganegociação para comprar os direitos do Oscar. Mas não é um produto absolutamente caro. Deve estar sendo negociado abaixo de US$ 500 mil (o equivalente a quase R$ 3 milhões), então pode ser que tenha alguma reviravolta ainda."