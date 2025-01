Ex-estrela da Disney dá à luz e mostra bebê meses após prisão na gestação

Skai Jackson, ex-estrela da Disney, 22, deu à luz seu primeiro filho.

O que aconteceu

A atriz, conhecida por sua participação na série "Jessie", postou a primeira foto da criança neste domingo (26). Ela mostrou as mãozinhas do bebê, que se chama Kasai. Mas a artista não deu mais detalhes sobre o nascimento.

Várias celebridades reagiram e comemoraram a notícia nos comentários do post. "Parabéns", escreveu a rapper Latto. "Parabéns, mamãe", disse a cantora Layton Greene. A atriz Keke Palmer também deixou uma série de carinhas apaixonadas na foto, que atingiu mais de 900 mil curtidas.

Skai viveu uma polêmica ainda durante a gestação, quando foi presa em agosto do ano passado. A ex-estrela-mirim foi acusada de violência doméstica após uma discussão com o namorado.

Na ocasião, as forças policiais foram acionadas e o casal foi detido para averiguação do caso. Jackson supostamente teria empurrado o namorado. Segundo o TMZ, eles negaram qualquer agressão, mas as câmeras confirmaram o empurrão.

Pouco depois, a atriz foi liberada da prisão. Apesar de ter sido acusada de agressão doméstica leve, o caso posteriormente foi arquivado.