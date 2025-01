Show de Thiaguinho em Santos é adiado por conta de mau tempo

Thiaguinho iria realizar um show em Santos para comemorar o aniversário da cidade, mas teve que cancelar a apresentação por conta do mau tempo.

O que aconteceu

A notícia do cancelamento do show do cantor foi dada através das redes sociais do prefeito da cidade, Rogério Santos. "Adiado o show do Thiaguinho em decorrência do alerta da Defesa Civil! Segurança sempre em primeiro lugar.", escreveu ele.

O evento que comemoraria o aniversário de 479 anos da cidade será remarcado para o dia 6 de abri. "Chuva intensa e vento forte comprometeram a nossa festa de 479 anos, mas só por um período: Será remarcada para o dia 06 de abril. Lamento, de coração, mas jamais colocaria vocês em risco. Thiaguinho volta em breve para um super show!", completou o prefeito.