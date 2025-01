Selton Mello sobre filmar estrelas de Hollywood: 'Esqueço que sou famoso'

Selton Mello, 52, disse que filmou as estrelas de Hollywood durante a cerimônia do Globo de Ouro, em 5 de janeiro, porque não sabe "fingir costume".

O que aconteceu

Mello relembrou suas origens e brincou que esquece que também é famoso. "Sou filho de um bancário e uma dona de casa, venho de uma família simples. Essa é a minha origem, não finjo costume. Então quando estou no tapete vermelho do Globo de Ouro, vendo todos aqueles atores que eu admiro, esqueço que sou famoso, esqueço que também sou grande no meu país. [Para mim] é o máximo está ali, já é uma grande vitória", declarou em entrevista ao Fantástico (Globo), neste domingo (26).

Ator disse que os fãs têm pedido para ele filmar os bastidores do Oscar. "O pessoal pede para mostrar o que [os famosos] comem, mostrar como é o banheiro".

Selton Mello também opinou sobre as chances do Brasil no Oscar após as nomeações. "Sou um realista esperançoso. Três indicações eu não previa. Isso é histórico. E o mundo inteiro agora vai ver esse filme. O mundo [está se perguntando] que filme brasileiro é esse que está concorrendo [ao Oscar] de Melhor filme? Eu acho que desses Oscars, a gente vai ganhar ao menos um. Qual, eu não sei".

"Ainda Estou Aqui" recebeu três indicações ao Oscar. O longa concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, além de Melhor Atriz com Fernanda Torres.