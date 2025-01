Quem é quem em Beleza Fatal? Conheça personagens da 1ª novela original Max

Na próxima segunda-feira (27), estreia "Beleza Fatal", a primeira novela original do streaming Max. Escrita por Raphael Montes, a trama gira em torno da vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra sua tia Lola (Camila Pitanga). Confira, a seguir, os perfis dos principais personagens.

Sofia (Camila Queiroz)

Na primeira fase, Sofia é uma garota esperta e humilde de dez anos que, após conhecer Gabriel (Romaní), único filho de Lola (Camila Pitanga), vive um lindo amor de infância, trocando juras eternas. Quando sua mãe vai presa injustamente, Sofia vive um tormento nas mãos de Lola.

Na segunda fase, Sofia mora com Alec (Breno Ferreira), Lino (Augusto Madeira) e Elvira (Giovanna Antonelli), a família Paixão, em uma vila modesta. Sofia e Alec formam um lindo casal, mas ela pretende se vingar de Lola pelo sofrimento causado à sua mãe.

Sofia (Camila Queiroz) em 'Beleza Fatal' Imagem: Pivô Audiovisual

Lola (Camila Pitanga)

Mulher ambiciosa e cheia de planos, casada com Rubem e mãe de Gabriel. Trabalha como secretária na clínica de Rog (Marcelo Serrado), um médico esteticista, que tem métodos escusos e é amigo de Benjamin (Caio Blat), um cirurgião plástico. Lola se casa com Benjamin, de olho no seu dinheiro e poder. Seu sonho é abrir uma clínica de estética com seu nome, a Lolaland.

Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Elvira (Giovanna Antonelli)

Esposa de Lino e mãe de Alec e Rebeca (Fernanda Marques), Elvira precisa lidar com a tragédia de ter a filha hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida. Acolhe Sofia ainda criança, após a protagonista fugir da casa de Lola. Se une à jovem em um plano de vingança contra Lola e a família Argento.

Lino (Augusto Madeira)

Marido de Elvira e pai de Rebeca e Alex. Ao lado da esposa, acolhe Sofia ainda criança em sua casa. É um sujeito divertido, patriarca de uma família humilde.

Elvira (Giovanna Antonelli) e Lino (Augusto Madeira) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Cléo (Vanessa Giácomo)

Mulher humilde que perdeu a casa em um incêndio. Depois disso, se muda para o Rio de Janeiro com a filha Sofia. Vai morar com a prima Lola e é presa por um crime que não cometeu. Morre na primeira fase da trama durante uma rebelião na prisão.

Benjamin Argento (Caio Blat)

É o filho mais velho de Átila (Herson Capri), cirurgião plástico. Tem 35 anos, bonitão, mulherengo e fetichista, não pretende casar nem ter filhos. Mau-caráter, mau médico, mantém negócios escusos com Rog (Marcelo Settado), o doutor Peitão, fazendo cirurgias na clínica dele.

Benjamin Argento (Caio Blat) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Átila Argento (Herson Capri)

Cirurgião plástico das celebridades, ele fundou uma das clínicas de cirurgia plástica de maior sucesso do país. Viúvo, ele tem cerca de 55 anos na primeira fase e sente saudades da esposa, Ana, que desapareceu misteriosamente no mar.

Rigoroso, Átila mantém na rédea curta os familiares que disputam seu império: seus filhos, Benjamin e Gisela (Julia Stockler), e seu genro, Tomás (Murilo Rosa). Seu maior xodó é a neta Carol (Manu Morelli), filha de Tomás com Márcia, a filha que perdeu anos antes.

Aos poucos vai começar a dar sinais de que precisa se afastar da clínica porque está com uma doença séria. Ele tem mais coisas a esconder do que a se orgulhar.

Átila Argento (Herson Capri) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Thomas (Murilo Rosa)

É o marido de Márcia, a filha desaparecida de Átila. Um homem correto e profissional. É também um cirurgião competente, sério, respeitável. Pupilo de Átila desde a faculdade, e através dele conheceu Márcia, é pai de Carol. Desde o desaparecimento da esposa, cria a filha na mansão dos Argento, onde também mora.

Trabalha na clínica da família e é o principal opositor de Benjamin. Tomás redescobre o amor ao lado de uma paciente que reencontra anos depois, a mulher trans Andréa (Kiara Felippe).

Carol (Manu Morelli)

Filha de Thomas e Márcia, ela acredita que a mãe, que sumiu quando ela era criança, ainda está viva. Fica próxima de Gabriel na infância, quando Lola começa a se relacionar com seu tio Benjamim.

Carol (Manu Morelli) e Thomas (Murilo Rosa) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Gisela Argento (Júlia Stockler )

Filha de Átila e irmã de Benjamim, Gisele é uma mulher com transtorno dismórfico, uma doença mental que envolve foco obsessivo em defeitos que considera ter na própria aparência.

Rog, o Doutor Peitão (Marcelo Serrado)

Amigo de Benjamim, com quem faz algumas cirurgias plásticas em dupla, Rog é um péssimo profissional. Ele mente no currículo e faz de tudo para ser bem-sucedido.

Rog (Marcelo Serrado) e Benjamim (Caio Blat) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Rebeca (Fernanda Marques)

Filha mais velha de Elvira e Lina. Sonha em ser modelo e dar uma vida melhor para a família. Tem uma parada cardíaca durante uma cirurgia plástica feita por Rog e Benjamin.

Alec (Breno Ferreira)

É o caçula da família Paixão. Carinhoso, inteligente e justo, Alec se encanta por Sofia quando ela chega para morar na sua casa. Na segunda fase, ele e a protagonista são namorados. É cúmplice dela desde o início da vingança contra Lola.

Lino (Augusto Madeira), Alec (Breno Ferreira), Elvira (Giovana Antonelli) e Sofia (Camila Queiroz) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual Andrea (Kiara Felippe)

Mulher transexual que se apaixona por Thomas. Sofre com o preconceito de Átila logo nos primeiros capítulos. Terá que lutar contra o preconceito até que o romance com o médico seja aceito pela família Argento.

Gabriel ( Romaní )

O filho de Lola se apaixona por Sofia ainda na infância e nunca conseguiu tirá-la da cabeça. Mais velho, ele consegue realizar o sonho de se tornar policial, tal qual o pai assassinado pela mãe quando Gabriel era criança.