Quem é Gordão da XJ, que ganhou casa e Porsche após perder 73 kg

O influenciador Gordão da XJ, de apenas 19 anos, ganhou uma casa após cumprir um desafio e perder 73 kg.

Quem é ele?

Sidney lida com a obesidade desde criança. Aos 11 anos, ele já pesava 100 kg. Aos 15, 150 kg. E quatro anos depois, seu peso mais que dobrou, chegando em 339kg.

Na 8ª série, Gordão da XJ largou o colégio devido ao bullying: "Eu nunca fui triste com meu corpo, sempre me amei do jeito que sou. Já chorei, sim, não vou mentir. Só que hoje preciso ter saúde e qualidade de vida. Estou ganhando um dinheirinho e quero emagrecer para fazer as coisas. Não posso fazer uma viagem internacional porque não caibo no banheiro do avião".

Ele começou a ganhar seguidores ao dividir sua rotina nas redes sociais. Hoje tem quase 3 milhões de fãs no Instagram e 1,9 milhões no TikTok.

No final de 2023, os médicos alertaram o influencer sobre os riscos de saúde devido à obesidade. Foi aí que ele decidiu mudar alguns hábitos.

Para incentivá-lo, amigos o desafiaram a perder peso para ganhar prêmios. Os amigos Chrys Dias e da Debora Paixão disseram que se ele perdesse 30 kg em dois meses, ganharia uma Porsche, o que ele conseguiu.

Com acompanhamento médico, Gordão da XJ está fazendo dieta e tomando remédio inibidor de apetite, o Ozempic. "Tem dias que eu choro, vomito e passo mal. Mas vou conseguir. De dez pessoas, nove desacreditam de mim. Serei o maior exemplo que esse mundo já viu", disse ele ao jornal Extra.

Deus sabe o quanto não foi fácil minha vida. Perdi minha mãe aos 15 anos, sou o único que trabalha na família e [Deus] sabe como já fui humilhado. Sidney, o Gordão da XJ

O influenciador namora a também influencer Nicole Caroline, de 20 anos.