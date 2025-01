Quase um mês após nascimento, filho de Isabel Veloso recebe alta hospitalar

Arthur, filho de Isabel Veloso, recebeu alta do hospital 27 após nascer prematuramente.

O que aconteceu

O filho da influenciadora foi para casa após 27 dias internado. "Indo para casa. Obrigada Jesus", escreveu ela em um post no Instagram.

O bebê nasceu prematuramente no dia 29 de dezembro, com apenas 32 semanas de gestação, por conta do câncer de Isabel. A artista foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático.