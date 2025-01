Maiara mostra rotina de treinos e dança: 'Se não for assim, nem chama'

Maiara, 37, mostrou sua rotina de treinos neste domingo (26).

O que aconteceu

A cantora postou uma série de vídeos em que aparece se exercitando na barra fixa e fazendo agachamentos. "Se não for pra ser assim, nem me chama", escreveu ela nos Stories do Instagram.

A artista mostrou que usou o fim de semana para praticar uma série de atividades. Além da musculação, ela também apareceu jogando beach tennis e andando na esteira enquanto lia um livro.

Maiara completou o dia de treinos com práticas de dança. A sertaneja mostrou que ainda tirou um tempo para o balé e uma dança a dois, ao lado de um professor.

A irmã de Maraisa tem focado na rotina de exercícios no último ano, período no qual perdeu 50kg. Em dezembro, a artista se disse realizada com sua aparência. "A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, eu olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque", declarou.