Luísa Sonza posta foto com namorado na neve, e fãs brincam: 'Russa linda'

Luísa Sonza, 26, postou fotos na neve com o namorado, Luis Ribeirinho, 29, neste domingo (26).

O que aconteceu

A cantora dividiu uma série de momentos das suas férias na cidade de Kitzbühel, na Áustria. Em uma das fotos, ela aparece abraçada ao amado em meio ao clima de inverno. Ela também posou com as amigas e sua cachorrinha no colo.

A artista aproveitou o post para citar seu mais novo lançamento. Na legenda, ela escreveu "Mete marcha", nome de sua nova música com Anitta e DENNIS DJ.

Sonza foi muito elogiada por fãs e até famosos, como Marina Ruy Barbosa. "Gata", escreveu a atriz. "A mulher simplesmente na melhor fase de todas as vidas dela", comentou outro perfil.

Alguns ainda brincaram sobre um recente comentário de Luísa sobre estrangeiros imaginarem que ela é russa. "Tá linda, né, minha russa", disse um perfil. "Que russa linda, veyr", respondeu outro.