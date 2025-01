Fernanda Torres vence prêmio de melhor atriz do Satellite Awards

A atriz Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama na 29ª edição dos Satellite Awards, realizada neste domingo, 26. Promovido pela International Press Academy (IPA), são destacadas as melhores performances do cinema mundial e foram analisados artistas renomados de diversos países.

Fernanda Torres foi premiada por sua performance no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. A atriz, que tem conquistado reconhecimento internacional, se destacou ao interpretar Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, morto pelo regime militar na ditadura.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda comemorou a conquista compartilhando o resultado da premiação com um emoji da bandeira do Brasil. Na disputa pelo prêmio, a atriz brasileira superou grandes nomes como Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Nicole Kidman, Saoirse Ronan e Tilda Swinton.

Fernanda também foi a vencedora do Globo de Ouro - a primeira vez que uma brasileira ganha a estatueta - e está na disputa pelo Oscar, cuja cerimônia de premiação será realizada em março.

Embora Ainda Estou Aqui estivesse na corrida também para Melhor Filme Internacional, a produção Waves, da República Tcheca, levou a estatueta nesta categoria. O filme de Walter Salles também é candidato ao Oscar nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.