Estrelas da Globo são citadas em planilha de influencers vazada; veja

Vários artistas do elenco da TV Globo surgiram entre os nomes de uma planilha que vazou na última quinta-feira (23), avaliando famosos no mercado publicitário.

A planilha deu o que falar ao expor relatos de como supostamente teria sido trabalhar com tais artistas. Foram vários elogios a nomes como Sabrina Sato e Gil do Vigor, enquanto artistas como Chay Suede e Tatá Werneck receberam algumas críticas.

No entanto, como o documento podia ser editado por qualquer pessoa, não é possível saber a veracidade dos comentários. Ainda assim, a lista repercutiu muito e virou assunto ao longo da semana. Veja alguns dos comentários sobre globais abaixo.

Estrelas da Globo citadas na planilha

Sabrina Sato

Sabrina Sato Imagem: Reprodução

"Ela é realmente diferenciada, muito bem assessorada, tem visão estratégica, comprometimento, educação (falta muito nessa área), entrega além do acordado."

Lázaro Ramos

Lázaro Ramos na estreia de Ó Paí, Ó 2 Imagem: Daniel Pinheiro / Brazil News

"Maravilhoso, super tranquilo, simpático, estuda e entende o pedido, além de dar sugestões excelentes."

Tatá Werneck

Tatá Werneck no Prêmio Multishow 2024 Imagem: Reprodução/TV Globo

"Entrega bastante resultado, mas se não for com o diretor amiguinho dela, quando a diária chega na metade, já começa a espanar. Se for em fotos, você vai precisar ajustar até deixá-la linda, o que vai demorar."

Ary Fontoura

Ary Fontoura é um dos ícones veteranos da TV Globo Imagem: Reprodução/TV Globo

"Incrível! O Ary é um querido, sempre entrega o conteúdo com muita qualidade e topa várias ideias diferentes."

Chay Suede

Chay Suede está no ar como Mavi em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

"Péssima experiência. Cancelamos contrato com ele. Faltou em eventos que foi pago para aparecer. Fizemos uma campanha onde ele quis aprovar todas as fotos, e em quase nenhuma das escolhidas ele mostrava o rosto direito. Escroto e estrelinha."

Gil do Vigor

Gil do Vigor apresenta o Bate-Papo do BBB 25 Imagem: X/GilDoVigor

"No começo ele é meio tímido, mas vai se soltando e conquista todo mundo no set. É empenhado, prestativo e atencioso. Vale cada centavo cobrado, pois entrega qualidade e simpatia."

Rita Batista

Rita Batista apresenta o 'É de Casa' Imagem: Engels Miranda

"Foi ótimo. Muito educada, profissional, pega o texto fácil e é bem desenrolada para entregar o que a marca pede sem parecer um texto gravado. Não tem problema em gravar várias vezes e ainda ajuda a melhorar o conteúdo com seus toques pessoais."



Beatriz Reis/Beatriz Brasil

Beatriz Reis, do BBB 24 Imagem: Reprodução/Instagram @beatrizreisbrasil

"A Bia é extremamente dedicada e educada com todos, para ela não tem tempo ruim. Foi pontual no horário combinado, todas as entregas foram cumpridas no prazo e o engajamento foi ótimo."



Fred Bruno

Fred Bruno é o novo apresentador do Globo Esporte São Paulo Imagem: Globo/Bob Paulino

"O Fred é muito bom de trabalhar junto, principalmente quando tem liberdade para criar em cima de um briefing. Perfil muito colaborativo, zero estrelismo, próximo, acessível, educado e simpático. Muda totalmente o set com a energia dele, recomendo muito."