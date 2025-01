BBB 25: Vitória Strada tem crise de choro: 'A gente sempre vai ser opção'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após conversar com o Líder Diogo Almeida sobre a formação do Paredão deste domingo (26) no BBB 25 (Globo), Vitória Strada tem uma crise de choro.

O que aconteceu

A atriz foi para perto de sua dupla, Mateus, e caiu em prantos. "Ai, amiga. Não chora, por favor. Calma, calma. Essa leveza é o que importa", tenta tranquilizar o arquiteto.

Vitória admite que se sente culpada pelo fato da dupla ser alvo na casa. "Me sinto mal de estar aqui arquitetanto voto. Mas é a única coisa que a gente tem para se defender aqui dentro, sabe? Eu estou tendo que aprender a lidar com isso. A gente veio aqui para jogar e o jogo nos pede isso, Eu acho que ele (Diogo) vai colocar a gente. A gente vai sempre ser opção por conta de mim", desabafou.

Mateus confessa não entender o motivo da fala de Vitória. "Porque eu já sou atriz lá fora. E as pessoas veem isso como... Ele deu a entender que ele teve a parada com as meninas, mas que, ao mesmo tempo, ele torce por elas. Porque elas precisam muito desse dinheiro, desse prêmio e dessa oportunidade", refletiu a artista.

Eu não quero tirar a oportunidade de ninguém. Mas eu não quero deixar de ver isso aqui como algo muito importante para mim , conclui Strada, ainda chorando.