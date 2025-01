BBB 25: Por que o big fone vai tocar novamente no domingo? Entenda

Em poucos minutos antes da formação do segundo paredão do BBB 25 (Globo), o big fone vai tocar novamente e interferir diretamente na formação do paredão. Inicialmente, ele tocaria apenas no sábado (25).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No sábado (25), quando Maike atendeu o big fone ele descumpriu o castigo do monstro. O brother não estava segurando a boneca Maria Eugênia.

Dessa forma, Maike e Gabriel perderam a imunidade e Daniele e Diogo não estão no Paredão— já que a dupla havia sido indicada pelo brother da pipoca. Pela infração, Maike ainda recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas.

Com isso, o big fone foi anulado e tocará novamente em instantes, ao vivo e instantes antes da formação do segundo Paredão.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas