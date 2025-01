Mateus alerta Vitória no BBB 25: 'Quem se mistura com porcos, farelos come'

Na noite de sábado (25), Mateus alertou Vitória Strada sobre a falta de posicionamento da atriz no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em um papo com Mateus e Vitória, Aline comentou que não acha coerente os integrantes do quarto Nordeste — em especial Camilla e Thamiris — forçarem uma aliança com Diego e Daniele. "Até outro dia estavam crucificando o Diego e Dani... Acho muito cara de pau!", disse a policial.

Aline ainda afirmou: "Em qualquer oportunidade que elas [Camilla e Thamiris] tivessem, teriam lenhado com eles dois. Aí agora pegam um momento em que os dois estão fragilizados psicologicamente e chamam eles para uma roda para tentar fazer os dois de besta. É isso que está acontecendo."

Por sua vez, Vitória disse que "nunca tacou pau" em Diego e Daniele. Mateus não concordou com a amiga.

Quem se mistura com porcos, farelos come. Se você está em um grupo com 5 pessoas "tacando pau" e faz um comentário, você "tacou pau" também. Mateus sobre Vitória

