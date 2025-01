BBB 25: Maike e Thamiris detonam Diego Hypolito: 'Muito mimado'

Diego Hypolito, 38, foi alvo de críticas de Maike, 30, e Thamiris, 33, na tarde deste domingo (26) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A irmã de Camilla, 34, admitiu que pensa em votar contra o ginasta e a irmã dele, Daniele Hypolito, 40, na formação do próximo Paredão. "Eles se aproximam [dos demais confinados] e se afastam. E aqui as coisas mudam em um dia. Eu tomei 'coração partido' deles [no queridômetro]."

Thamiris chegou a imitar algumas expressões de Diego, e Maike admitiu que tampouco morre de amores pelo rapaz. "Ele é mimado. Ele é um cara muito mimado."

A nutricionista, por sua vez, chegou a comparar o comportamento do irmão de Daniele ao de uma criança em idade escolar. "Me deu mais a sensação de pátio de escola."

