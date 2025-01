BBB 25: Maike avalia anulação do Big Fone: 'Talvez seja melhor'

Em conversa com o Líder Diogo Almeida, Maike reage à anulação do Big Fone do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother havia garantido imunidade para ele e Gabriel, sua dupla, além de ter indicado Diego e Daniele Hypolito ao Paredão. Com a decisão da produção, nada disso está valendo e o Big Fone irá tocar novamente - este último detalhe, no caso, só o público sabe.

A anulação do Big Fone aconteceu após Maike, que também está no Castigo do Monstro, esquecer a boneca que tinha que acompanhá-lo em todos os momentos. O brother acredita que a anulação não tenha sido algo ruim para o grupo. "Não mudou nada e talvez seja melhor", sugere. No entanto, o nadador reforça que os aliados ainda precisam conversar sobre a formação da berlinda.

O ator diz que sentir a necessidade de conversar com Diego Hypolito após o anúncio a respeito do Big Fone. "Eu dei parabéns para o Diego, até porque, ele não é minha opção de voto, sabe? E eu sei o quanto ele estava angustiado", explica.

Maike também avalia sua decisão de indicar Diego e Daniele Hypolito ao invés de Vinícius e Aline. "Seria mais fácil para vocês", avalia. "Os meninos tinham falado isso comigo lá em cima e eu fiquei... Exatamente", concorda Diogo.

Em outro momento, Gabriel se aproxima de Maike e afirma que os dois precisam repensar as estratégias da berlinda. "Mano, na hora, eu só acordei. E eu ainda achei que tinha levado ela. Menos mal que não foi para a casa toda, velho, senão a gente ia se ferrar. Eu nem lembro o que rolou, tá suave", comentou o vendedor de consórcios.

Outros brothers se juntam à conversa e Maike reforça estar aliviado com o fato de só ele ter sofrido a punição. "E, se fosse (para a casa toda), todo mundo que atendesse, quem ia lembrar de ir com essa boneca na mão?", consola Vinícius.