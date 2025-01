BBB 25: Líderes Diogo Almeida e Vilma definem voto em Camarotes

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Poucas horas antes da formação do segundo Paredão do BBB 25 (Globo), os Líderes Diogo Almeida e Vilma definem o voto.

O que aconteceu

Antes, Aline e Vinicius eram as primeiras opções da dupla, até que o ator decidiu chamar os dois para conversar e resolveram as diferenças. "Por conta dessa aproximação minha com a Aline, dessa troca que eu confio, não vou botar eles. Concorda?", questiona o artista à mãe.

A estudante de Nutrição concorda. "Vai ser ela primeiro, Vitória e Mateus. Se Tadeu pedir 'puxem outro', aí vai ser Camilla e Thamiris", decreta Vilma.

Diogo demonstra dúvida sobre a ordem de opções. "Vitória votou na gente e diz que votou para se proteger por conta dos cálculos que ela também fez. Mas em relação a Thamiris e Camilla, tem aquela questão que já falei com você. Acho que elas têm muito o que aprender também aqui", avaliou.

Vilma diz que eles devem confiar que Aline e Vinícius irão "cumprir com a palavra" de não votar neles assim que possível. Diogo, então, crava que não quer indicar os amigos após a conversa de mais cedo. "Eu acho que vou na Vitória e Mateus, e se tiver que puxar (outra dupla), puxo Camilla e Thamiris", confirma o ator.

Pensando na possibilidade de escolher alguma dupla que não esteja na Mira, os Líderes apontam Gracyanne Barbosa e Giovanna como alvo.