BBB 25: Gabriel especula possível Paredão: 'Se o Diego for, ele sai'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Gabriel, Delma, João Pedro e João Gabriel debatem as possibilidades na formação do Paredão deste domingo (26) do BBB 25 (Globo)

O que aconteceu

Os brothers acreditam que os Líderes Diogo e Vilma vão indicar Camilla e Thamiris. "Acho que vão colocar as duas (Camilla e Thamiris) direto. (...) E as meninas já têm essa certeza, porque foi o arranca-rabo primeiro que eles tiveram", aponta a dupla de Guilherme. Gabriel completa: "Eu sei que eles não vão colocar nem a Aline nem o Vinícius".

O promotor de eventos não acredita na popularidade de Diego Hypólito para os espectadores. "Não sei como está o Brasil lá fora, mas se o Diego for para o Paredão, sai ele. Tomara, velho", opina. Os demais confinados ficam pensativos.