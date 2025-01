BBB 25: Diogo Almeida opina sobre Vinícius: 'Não age de maneira sincera'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em conversa com a mãe, Dona Vilma, Diogo Almeida volta a analisar a relação com Vinícius no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O ator comenta a possibilidade de indicar Vinícius e Aline ao Paredão. "Eu posso confiar na Aline. Ela me passa verdade, mas o Vinícius varia. Na festa em que ele era Líder, ele estava extremamente daquele jeito que te falei, controlando as coisas", comentou.

Na sequência, Diogo compartilha uma conversa que teve com Maike sobre o promotor de eventos. "Ele estava falando assim: 'Eu estava reparando e ele quer sempre o protagonismo das coisas, né?'", recordou.

Quando começa as festas, ele quer sempre ser o primeiro a entrar pra ver quem é... Curioso, não tenho nada contra o fato dele ser curioso, nada disso. Eu vejo que ele se afeta comigo, quando eu estou presente, porque eu já presenciei algumas coisas. E eu vejo que incomoda. Ele se incomoda e não age de uma maneira sincera comigo , conclui Diogo Almeida sobre Vinícius.