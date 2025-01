BBB 25: Diogo Almeida é detonado por sister: 'Sonso, mentiroso'

Camilla, 34, não poupou críticas a Diogo Almeida, 40, ao conversar com alguns colegas de confinamento dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A trancista acusou o galã de "Amor Perfeito" (Globo) de ser pouco autêntico e querer aparecer. "A única pessoa que eu friso muito, vocês podem reparar, é o Diogo. Porque eu acho ele muito forçado. Até o jeito que ele caiu ali pra poder comemorar, ele se arrumou pra ficar de frente pra câmera", disparou ela para Vitória Strada, 28, e Mateus, 28.

Camilla também acusou o ator de 'sabonetar' e evitar confrontos com ela. "Ele [Diogo] não conversa comigo porque eu bato de frente. Porque, quando ele começa a falar, eu falo. Eu acho que ele não gosta de se expor, não gosta de se comprometer com ninguém..."

Para a irmã de Thamiris, Diogo forçou aproximação com pessoas do VIP por conveniência. "Até o VIP dele, mais forçado do que isso não tem como. Nunca vi esse garoto com essas pessoas... Não entendi nada... Diogo para mim é a maior interrogação. Para mim ele é um sonso, mentiroso", vociferou Camilla para Gracyanne Barbosa, 41.

