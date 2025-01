BBB 25: Diogo Almeida critica Vinícius para Aline: 'Jeito controlador'

Diogo Almeida, 40, teve uma conversa franca com Aline, 32, a respeito de uma possível aliança dele com ela e com Vinícius, 28, no jogo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ator começou dizendo que vê tanto ela quanto seu parceiro de jogo como aliados em potencial. "Eu te vejo como uma pessoa que a gente pode estar junto, no jogo, por conta de energia mesmo. A gente tem que ter aliados aqui"."

Em seguida, porém, acrescentou que se preocupa com o lado 'controlador' do promotor de eventos. "O Vinícius tem um jeito muito controlador de ser", disparou, em tom ameno. "Eu não concordo, mas entendo você [pensar assim]", rebateu Aline, colocando panos quentes. "Esse controle dele se dá em momentos que também me afetam. Já tive algumas situações em que estava trocando com pessoas que ele queria que fossem aliadas dele, ele chegar e interromper, fazer algo para que essa conexão não ocorresse", explicou Diogo.

O temor dele é ser manipulado por Vinícius no futuro. "Eu fiquei pensando: será que o Vinícius, ao longo do jogo, não vai ser um cara que vai manipular? Isso está me atravessando de uma maneira muito esquisita."

Aline, contudo, negou que o amigo faça jus à descrição e à preocupação de Diogo. "Ele é uma pessoa que escuta muito, entende? Essa questão de você falar 'Vinícius manipulador', não existe, ele não é essa pessoa de forma alguma e eu queria que você tivesse a oportunidade de enxergar isso sob uma outra ótica."

