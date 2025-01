BBB 25: Diego Hypolito desabafa: 'Medo de estragar minha vida lá fora'

Diego Hypolito, 38, desabafou com Guilherme, 27, e Joselma, 54, sobre o medo de queimar sua imagem pública ao passar pelo BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta confessou que, mesmo diante dessa possibilidade, está tentando viver ao máximo a experiência de estar no reality. "Eu falar que não tenho medo de estragar minha vida lá fora, eu vou estar sendo hipócrita. Eu tenho muito medo de estragar minha vida lá fora. Só que eu entrei sabendo disso. Então, se eu entrei sabendo disso, eu tenho que viver."

Ele também agradeceu o apoio que a dupla tem lhe brindado nos momentos difíceis do confinamento. "Vocês não fazem ideia de como foram divisores de águas para mim em um momento em que eu estava me perdendo. Agradeço de verdade porque você [Guilherme] tem um carinho real comigo, o que para mim é muito importante."

Diego mostrou-se especialmente grato à atitude maternal de Joselma para com sua irmã, Daniele Hypolito, 40. "Dona Delma é muito carinhosa com a Daniele, em um grau de mãe. A Daniele estava toda inchada! Só não viu quem não quis ver! A prova foi ruim para ela, para dormir era ruim..."

