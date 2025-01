BBB 25: Aline e Vinícius comentam papo com Diogo Almeida: 'Não fiz nada'

Após terem conversas separadas com Diogo Almeida, Aline e Vinícius se juntam para comentar as impressões do papo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vinícius inicia contando o que o ator considerava o promotor de eventos uma pessoa controladora. "Eu falei: 'Não, pelo contrário'". Aline concorda: "De forma alguma, velho. Eu falei para ele: 'Ele é completamente diferente'".

O brother continua contando o que conversou com o artista. "A gente é amigo porque a gente não se poda em nada", garantiu.

A policial militar também conta sua versão da conversa com Diogo. "Eu falei para ele: 'Eu conheço ele há sete anos, sei muito bem como ele pensa e tal, mas eu não posso falar por ele, então é melhor você chamar ele. (...) Com certeza você vai mudar sua visão'. Eu sabia, velho. Espero que ele tenha mudado", comenta Aline.

Ele foi até honesto em falar. Eu falei: 'Pelo contrário, todo mundo que perguntar sabe que eu falo muito bem de você'. Ele falou assim: 'Eu não posso afirmar o mesmo, porque eu tinha as minhas dúvidas e não consegui falar tão bem de você, mas não com todo mundo, mas nas conversas que eu tinha com minha mãe' , detalhou Vinícius.

O baiano conclui, afirmando não se preocupar com a opinião de Diogo. "Eu falei assim: 'Mas, de fato, não vou dizer que não me importo, mas eu fico muito em paz porque eu não fiz nada demais, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada na maldade'. E se ele quiser ter uma boa percepção, tudo bem. Se não quiser também, paciência", dispara.