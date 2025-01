Viviane Araujo mostra rotina de treinos para 'bunda perfeita' no Carnaval

Viviane Araujo, 49, mostrou neste sábado (25) sua rotina de exercícios para fortalecer o bumbum.

O que aconteceu

A atriz e rainha de bateria surgiu em um vídeo ao lado da sua personal trainer, Carol Vaz. "Gente, quando a Viviane passa, todo mundo fica assim [de boca a aberta], é porque é impactante mesmo", disse a profissional.

Viviane também brincou sobre os comentários sobre seu corpo. "Carol, quero a bunda dela", disse ela ao citar o que sua personal costuma ouvir.

Na sequência, elas demonstraram os três exercícios de glúteos favoritos de Araújo. "1) abdução no cabo (movimento curto); 2) extensão de quadril com a caneleira (esticando a perna toda no alto); 3) RDL (o mais importante nele é manter a contratação muscular e fazer muito devagar)", detalhou a personal.

Depois de mostrar os resultados dos treinos, Viviane ainda encerrou o vídeo sambando. "Os três exercícios ajudaram Viviane Araújo a ficar com a bunda incrível, perfeita para o Carnaval de 2025", comentou Carol.

O post também ficou repleto de elogios para a estrela da Salgueiro. "Lindíssima, não está exagerada, tá maravilhosa… Nota mil", disse uma seguidora. "Ela tá linda demais mesmo! Ver ao vivo é um espetáculo", comentou outra.